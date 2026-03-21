Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 19:21

Минспорт РФ легализовал женские бои по правилам MMA

Союз ММА: Минспорт официально признал женские бои по правилам MMA

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Женские смешанные единоборства (ММА) включены во Всероссийский реестр видов спорта, сообщил президент Союза ММА России Сергей Фатеев со ссылкой на Минспорт. Теперь у представительниц прекрасного пола появилась возможность получать спортивные разряды, звания и титулы в данном спорте.

Уважаемые женщины, поздравляю вас с признанием женских ММА. <…> Мы очень ждали этот документ и вчера получили приказ о признании и включении женских ММА в реестр вида спорта в шести весовых категориях, — написал он.

Он выразил благодарность главе Минспорта Михаилу Дегтяреву и его команде за то, что они «оперативно и с пониманием дела» подошли к этому вопросу. Первым турниром, на котором выступят женщины, станет чемпионат России 2026 года в Сочи.

Ранее сообщалось, что в России на законодательном уровне могут закрепить требования к внешнему виду посетителей фитнес-центров и спортзалов, в частности ягодицы не должны были оголены и белье не должно просвечивать. С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. За систематическое несоблюдение этих норм Иванов предлагает штрафовать.

Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.