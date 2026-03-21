Минспорт РФ легализовал женские бои по правилам MMA

Женские смешанные единоборства (ММА) включены во Всероссийский реестр видов спорта, сообщил президент Союза ММА России Сергей Фатеев со ссылкой на Минспорт. Теперь у представительниц прекрасного пола появилась возможность получать спортивные разряды, звания и титулы в данном спорте.

Уважаемые женщины, поздравляю вас с признанием женских ММА. <…> Мы очень ждали этот документ и вчера получили приказ о признании и включении женских ММА в реестр вида спорта в шести весовых категориях, — написал он.

Он выразил благодарность главе Минспорта Михаилу Дегтяреву и его команде за то, что они «оперативно и с пониманием дела» подошли к этому вопросу. Первым турниром, на котором выступят женщины, станет чемпионат России 2026 года в Сочи.

Ранее сообщалось, что в России на законодательном уровне могут закрепить требования к внешнему виду посетителей фитнес-центров и спортзалов, в частности ягодицы не должны были оголены и белье не должно просвечивать. С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. За систематическое несоблюдение этих норм Иванов предлагает штрафовать.