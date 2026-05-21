21 мая 2026 в 10:05

Российский боец подписал контракт на бой в UFC

Боец ММА Анкалаев заявил, что подписал контракт на следующий бой в UFC

Магомед Анкалаев
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев подписал контракт на следующий бой в UFC. Он сообщил в соцсети Х, что скучал по соревнованиям. Последний поединок россиянин провел в октябре 2025 года на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе. Тогда он уступил бразильцу Алексу Перейре единогласным решением судей.

Контракт подписан. Скучаю по тому, как крушил людей. Увидимся скоро, — заявил спортсмен.

На счету 33-летнего спортсмена 20 побед, два поражения и одна ничья в профессиональной карьере. Еще один его бой признан несостоявшимся.

Ранее российский тяжеловес Александр Волков вышел на бой против доминиканца Вальдо Кортеса-Акосты под песню «Катюша». Поединок прошел на 328-м номерном турнире UFC в США. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей. За спиной 37-летнего Волкова теперь 40 побед и 11 поражений в ММА.

До этого на турнире UFC 327 в Майами российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Встреча прошла в ночь на 12 апреля. Соперником Мурзаканова был бразилец Пауло Коста. Он нокаутировал россиянина.

