Мурзаканов потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC

Российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере на турнире UFC 327 в Майями. В поединке, прошедшем в ночь на 12 апреля, он встретился с бразильцем Пауло Костой, который нокаутировал его, сообщается на сайте организации.

Несмотря на серию из трех досрочных побед, среди которых был яркий нокаут в бою с Александром Ракичем, Мурзаканов не смог сдержать натиск оппонента и уступил ему победу в схватке. Для Косты этот успех стал знаковым, так как поединок против россиянина был для него дебютным после перехода в полутяжелый дивизион. Бразилец смог закрыть прошлые неудачи и эффектно заявить о себе в новой весовой категории, доведя свой рекорд до 16-4.

Мурзаканов, чей послужной список теперь составляет 16-1, вынужден прервать свое восхождение к вершине рейтинга и начать путь к титулу заново.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор подтвердил свое возвращение в октагон. Спортсмен не выходил на бои с июля 2021 года. 20 марта истек срок 18‑месячной дисквалификации Макгрегора, наложенной антидопинговым комитетом Combat Sports Anti-Doping (CSAD) в октябре 2025 года.