Масштабный пожар охватил леса вокруг Майами NBC News: крупный лесной пожар вспыхнул во Флориде недалеко от Майами

Крупный лесной пожар вспыхнул в американском штате Флорида, передает телеканал NBC News. По его информации, сейчас высокая стена пламени движется вдоль полей недалеко от Майами. К настоящему времени сообщений об эвакуации в близлежащих районах не было, информации о пострадавших также не поступало.

Пожарно-спасательные бригады работают над локализацией крупного лесного пожара, который распространился в округах Майами-Дейд и Бровард, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) три дня подряд вела борьбу с масштабным лесным пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения. Площадь возгорания увеличилась до 1200 гектаров из-за продолжительной засухи и сильных порывов ветра в Киевской области. К ликвидации огня привлечены 326 спасателей и специализированная техника, работающие в круглосуточном режиме.

До этого в Туве ввели режим ЧС регионального значения из-за пожаров в лесах. Как сообщил глава региона Владислав Ховалыг, мера необходима для защиты природы и близлежащих населенных пунктов.