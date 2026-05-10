10 мая 2026 в 11:37

В Чернобыльской зоне третьи сутки тушат масштабный лесной пожар

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уже третий день ведет борьбу с масштабным лесным пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения. Площадь возгорания увеличилась до 1200 гектаров из-за продолжительной засухи и сильных порывов ветра в Киевской области.

К ликвидации огня привлечены 326 спасателей и специализированная техника, работающие в круглосуточном режиме. Несмотря на серьезные масштабы бедствия, ведомство заверяет общественность в безопасности текущей обстановки. При этом в службе утверждают, что «ситуация полностью контролируется», а данные мониторинга показывают отсутствие угрозы населению. В ГСЧС также добавили, что радиационная ситуация в стране на фоне пожара остается стабильной и не превышает допустимых норм.

Ранее уголовное дело возбудили по факту незаконного использования более 190 гектаров земель в Чернобыльской зоне отчуждения. Земли были использованы под агробизнес. Офис генпрокурора сообщал о прекращении деятельности компании, которая более пяти лет выращивала на этой территории кукурузу и пшеницу.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
