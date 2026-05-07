07 мая 2026 в 12:56

В Чернобыле раскрыли незаконную схему с землей зоны отчуждения

Предпринимателям и экс-чиновникам предъявили обвинения в деле о землях Чернобыля

Изоляционное арочное сооружение (Новый безопасный конфайнмент) над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС Фото: РИА Новости
Предпринимателям и бывшим чиновникам предъявили обвинения по делу о незаконном использовании более 190 гектаров земель в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщили в офисе генерального прокурора Украины. Сообщается, что земли были использованы под агробизнес.

По данным ведомства, при процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры обвинения предъявлены предпринимателям и экс-должностным лицам, которые, как утверждает следствие, незаконно вывели из-под контроля государства более 190 гектаров земель Чернобыльского заповедника. Ранее в апреле офис генпрокурора сообщал о прекращении деятельности компании, которая более пяти лет выращивала на этой территории кукурузу и пшеницу.

Зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС была создана после аварии 26 апреля 1986 года, ставшей крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. В 2016 году на ее территории был образован Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Ранее председатель Курганской региональной организации «Союз-Чернобыль» Сергей Мишкарев заявил, что многие первые ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС заблуждались в отношении грозящей им опасности. По его словам, об аварии ликвидаторам было известно очень мало, но они все равно шли в самые опасные зоны.

