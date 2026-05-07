В Чернобыле раскрыли незаконную схему с землей зоны отчуждения Предпринимателям и экс-чиновникам предъявили обвинения в деле о землях Чернобыля

Предпринимателям и бывшим чиновникам предъявили обвинения по делу о незаконном использовании более 190 гектаров земель в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщили в офисе генерального прокурора Украины. Сообщается, что земли были использованы под агробизнес.

По данным ведомства, при процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры обвинения предъявлены предпринимателям и экс-должностным лицам, которые, как утверждает следствие, незаконно вывели из-под контроля государства более 190 гектаров земель Чернобыльского заповедника. Ранее в апреле офис генпрокурора сообщал о прекращении деятельности компании, которая более пяти лет выращивала на этой территории кукурузу и пшеницу.

Зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС была создана после аварии 26 апреля 1986 года, ставшей крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. В 2016 году на ее территории был образован Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

