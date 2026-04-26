Стало известно, в чем заблуждались первые ликвидаторы аварии на ЧАЭС Мишкарев: ликвидаторы ЧАЭС не осознавали опасности

Многие первые ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС заблуждались в отношении грозящей им опасности, рассказал участник ликвидации последствий катастрофы, председатель Курганской региональной организации «Союз-Чернобыль» Сергей Мишкарев в беседе с Lenta.ru. По его словам, об аварии ликвидаторам было известно очень мало, но они все равно шли в самые опасные зоны.

Многие сами стремились попасть в наиболее опасные зоны. Там можно было быстрее набрать те самые 10 рентген и отправиться домой, к семье, — поделился Мишкарев.

Собеседник пояснил, что на некоторых участках можно было работать лишь по две минуты в сутки, а суммарная доза облучения должна была достигать 10 рентген, которые считались порогом безопасного пребывания в зоне ликвидации.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии заявили, что авария на энергоблоке Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года стала поворотным моментом для глобальной ядерной безопасности. По данным агентства, катастрофа серьезно подорвала общественное доверие к мирному атому и привела к ужесточению контроля за программами развития атомной энергетики.