В МАГАТЭ назвали Чернобыль переломным моментом в истории

МАГАТЭ: Чернобыль стал переломным моментом для ядерной безопасности

Авария на энергоблоке Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года стала переломным моментом для мировой ядерной безопасности, заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Там отметили, что катастрофа глубоко повлияла на общественное доверие к ядерной энергетике во всем мире и усилила внимание к программам развития атомной энергии, передает РИА Новости.

Авария <...> оказала глубокое влияние на общественное доверие к ядерной энергетике во всем мире и усилила внимание к программам развития атомной энергетики. Она также стала переломным моментом, продемонстрировавшим необходимость международного сотрудничества в сфере ядерной безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует нарастание угроз безопасности вокруг Запорожской атомной станции и иранской АЭС «Бушер». По словам дипломата, речь идет о реальной физической опасности для этих объектов.

Кроме того, Захарова отметила, что удары по иранским ядерным объектам могут привести к крупномасштабному радиоактивному загрязнению. Она констатировала, что противники Тегерана лишь повышают ставки в вооруженном конфликте, невзирая на риск тяжелых последствий.