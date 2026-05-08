Киев переименовал советские улицы в почти безлюдных Чернобыле и Припяти

Киев переименовал советские улицы в почти безлюдных Чернобыле и Припяти

Власти Украины переименовали советские названия улиц в Чернобыле и Припяти, сообщает издание «Страна». По его информации, указ об изменении названий топонимов издала Киевская областная администрация. Так, проспект Ленина в Припяти стал Центральным, а улица Коммунистическая в Чернобыле — улицей Спасателей.

Улица Дзержинского в свою очередь превратилась в улицу Памяти. Всего местные власти переименовали более 80 объектов. При этом в Чернобыльской зоне нет постоянного гражданского населения из-за существующих запретов. Даже спустя 40 лет после аварии на ЧАЭС в регионе сохраняется высокий уровень радиации.

Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС был зафиксирован серьезный лесной пожар. Как уточнили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, из-за сильных порывов ветра пламя стремительно распространилось. Общая площадь возгорания превысила 1100 га.

До этого гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что современные российские атомные реакторы исключают возможность повторения чернобыльского сценария. По его словам, авария на ЧАЭС привела к кардинальному пересмотру подходов к обеспечению безопасности во всей отрасли.