Мощный пожар вспыхнул в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС распространился на 1100 га

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС был зафиксирован серьезный лесной пожар, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале. В ведомстве сообщили, что из-за сильных порывов ветра пламя стремительно распространяется, перекидываясь на новые участки леса. Общая площадь возгорания превышает 1100 га.

Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространяется по территории, охватывая новые участки лесного массива. Предполагаемая площадь пожара уже составляет более 1100 га, — говорится в сообщении.

Ситуацию осложняют сухая погода, а также минная опасность на данной территории. К тушению пожара уже привлекли подразделения ГСЧС, специальную технику и силы других служб.

Ранее предпринимателям и бывшим чиновникам предъявили обвинения по делу о незаконном использовании более 190 гектаров земель в Чернобыльской зоне отчуждения. Земли были использованы под агробизнес.

Между тем председатель Курганской региональной организации «Союз-Чернобыль» Сергей Мишкарев рассказал, что многие первые ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС заблуждались в отношении грозящей им опасности. По его словам, об аварии ликвидаторам было известно очень мало, но они все равно шли в самые опасные зоны.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

