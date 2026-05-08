Мощный пожар вспыхнул в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС распространился на 1100 га

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС был зафиксирован серьезный лесной пожар, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале. В ведомстве сообщили, что из-за сильных порывов ветра пламя стремительно распространяется, перекидываясь на новые участки леса. Общая площадь возгорания превышает 1100 га.

Ситуацию осложняют сухая погода, а также минная опасность на данной территории. К тушению пожара уже привлекли подразделения ГСЧС, специальную технику и силы других служб.

