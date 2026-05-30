Бойцам СВО начнут выдавать аттестаты по новым правилам

ТАСС: бойцы СВО смогут получить аттестат без сдачи ЕГЭ

Участники СВО, которые завершают обучение, смогут пройти промежуточную аттестацию и получить документ об образовании без сдачи ЕГЭ, сообщил ТАСС директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Государственного университета просвещения Иван Бондюков. Он пояснил, что такое решение должно снизить психологическую нагрузку на военнослужащих.

Введение промежуточной аттестации гарантирует, что каждый участник СВО получит документ об образовании вовремя и без каких-либо препятствий. В то же время сохранение права на сдачу ГИА в форме ЕГЭ защищает их конституционное право на конкурентное высшее образование, — рассказал собеседник.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что для успешной сдачи экзаменов необходимы мотивация, желание учиться, поддержка родителей и выполнение домашних заданий без использования нейросетей. Он привел в пример ученика, который набрал 400 баллов без репетиторов.

До этого председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подтвердил, что после окончания спецоперации за участниками боевых действий сохранится большинство льгот и выплат. По его словам, у них останутся, например, положенная ветеранам ежемесячная денежная выплата и скидка на оплату жилья в размере 50%.

