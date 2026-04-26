26 апреля 2026 в 12:06

В Росатоме раскрыли, вероятно ли повторение чернобыльского сценария в РФ

Лихачев заявил, что российские реакторы исключают чернобыльский сценарий

Современные российские атомные реакторы исключают возможность повторения «чернобыльского сценария», заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Авария на Чернобыльской АЭС, как отмечает директор корпорации, привела к кардинальному пересмотру подходов к обеспечению безопасности во всей отрасли, передает РИА Новости.

Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности. <...> Спустя 40 лет после чернобыльской трагедии мы в первую очередь вспоминаем о подвиге тех, кто ликвидировал ее последствия. Это более 600 тыс. человек — атомщики, военные, пожарные, шахтеры, строители, врачи, — подчеркнул собеседник.

Ранее в МЧС заявили, что приблизительно 400 тыс. граждан покинули пределы 30-километровой зоны отчуждения в связи с инцидентом на Чернобыльской станции. Эта трагедия послужила суровым назиданием. Она продемонстрировала беззащитность планеты перед вышедшего из-под контроля мирного атома.

До этого в МАГАТЭ сообщали, что события на четвертом реакторе ЧАЭС в апреле 1986 года поменяли подходы к глобальной радиационной защите. Там добавили, что данное происшествие серьезно подорвало веру населения планеты в безопасность атомных технологий.

