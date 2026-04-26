В Росатоме раскрыли, вероятно ли повторение чернобыльского сценария в РФ

Современные российские атомные реакторы исключают возможность повторения «чернобыльского сценария», заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Авария на Чернобыльской АЭС, как отмечает директор корпорации, привела к кардинальному пересмотру подходов к обеспечению безопасности во всей отрасли, передает РИА Новости.
Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности. <...> Спустя 40 лет после чернобыльской трагедии мы в первую очередь вспоминаем о подвиге тех, кто ликвидировал ее последствия. Это более 600 тыс. человек — атомщики, военные, пожарные, шахтеры, строители, врачи, — подчеркнул собеседник.
Ранее в МЧС заявили, что приблизительно 400 тыс. граждан покинули пределы 30-километровой зоны отчуждения в связи с инцидентом на Чернобыльской станции. Эта трагедия послужила суровым назиданием. Она продемонстрировала беззащитность планеты перед вышедшего из-под контроля мирного атома.
До этого в МАГАТЭ сообщали, что события на четвертом реакторе ЧАЭС в апреле 1986 года поменяли подходы к глобальной радиационной защите. Там добавили, что данное происшествие серьезно подорвало веру населения планеты в безопасность атомных технологий.