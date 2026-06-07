В Евросоюзе предупредили о массовой безработице

Европа рискует столкнуться с массовой безработицей, если немедленно не проведет дерегуляцию экономики на фоне энергетического шока от войны на Ближнем Востоке, заявил Financial Times глава одного из крупнейших промышленных конгломератов Европы ABB Мортен Вирод. Он отметил, что рост цен на газ ослабляет конкурентоспособность ЕС по сравнению с США, при этом законодатели демонстрируют недостаток чуткости к необходимости реформ

Я надеюсь, что нам не придется увидеть гораздо более серьезный кризис, который приведет к массовой безработице. Этого не должно стать необходимым условием, чтобы обрести то самое чувство срочности, — предупредил Вирод.

Ранее замглавы Еврокомиссии Тереза Рибера заявила, что почти 10% жителей Евросоюза, а именно около 42 млн человек, не могут оплачивать счета за электроэнергию. Она призвала наращивать инвестиции в альтернативную энергетику, чтобы справиться с кризисом в ЕС.

До этого стало известно, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к резкому дефициту энергоресурсов и росту биржевых цен на газ в Европе на 59%. Блокада Ормузского пролива парализовала поставки СПГ из Катара, поэтому стоимость топлива в марте впервые с начала 2023 года превысила отметку в $600 (47 838 рублей) за тысячу кубометров.