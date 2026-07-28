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28 июля 2026 в 10:38

Названо число пострадавших мирных жителей при атаке ВСУ на Белгородчину

Девять человек пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Девять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщается в канале регионального оперативного штаба на платформе МАКС. Так, в селе Белянка Шебекинского округа украинский беспилотник ударил по предприятию. На данный момент за помощью обратились восемь человек.

Семь мужчин получили осколочные ранения. Одна женщина с акубаротравмой после оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение. В результате детонации загорелось здание цеха, — отметили в оперштабе.

В поселке Маслова Пристань дрон атаковал грузовик. Бойцы самообороны доставили мужчину с осколочным ранением бедра в больницу. Помимо всего прочего, атаки БПЛА зафиксированы в селах Большое Городище, Новая Таволжанка, Большетроицкое, Красный Октябрь, Сергиевка, а также в городе Шебекино.

Ранее сообщалось, что в результате ударов ВСУ по трем районам Брянской области пострадали три человека. Женщина была ранена при атаке БПЛА на предприятие в Стародубском районе. Двое мужчин пострадали от удара дронов в Климовском и Унечском районах.

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