Стало известно о состоянии пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Кирову Пять пострадавших при атаке ВСУ на предприятие в Кирове находятся в реанимации

Пять человек, пострадавших при ракетной атаке ВСУ на предприятие в Кирове 24 июля, находятся в реанимации, сообщил первый зампредседателя правительства региона Дмитрий Курдюмов в ходе совещания. Он отметил, что состояние пациентов взял на контроль глава Минздрава Михаил Мурашко. Трансляция мероприятия велась в соцсети «ВКонтакте».

В результате атаки киевского режима пострадало 32 человека, 27 получили ранения различной тяжести. 12 человек в тяжелом состоянии были прооперированы в первые часы. Пять человек все еще находятся в реанимации. Состояние пациентов стабильное, — заявил Курдюмов.

Ранее сообщалось, что сотрудники предприятия в Кирове, погибшие при ракетном ударе ВСУ по объекту, были представлены к государственным наградам посмертно. Губернатор Кировской области Александр Соколов назвал их настоящими героями трудового фронта.

До этого два мирных жителя Белгородской области погибли из-за атак ВСУ. Трагедия произошла в селе Казачья Лисица Грайворонского округа. Снаряд попал в частный дом. Двое мужчин получили тяжелые травмы и скончались на месте. Еще одна женщина получила осколочные ранения шеи, рук и ног. Ее в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ.