Российские «птички» оставили ВСУ без автопарка Российские дроны уничтожили 12 пикапов ВСУ за сутки в Сумской области

Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки уничтожили 12 пикапов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона БПЛА с позывным Велес. По словам офицера, обнаружение и поражение целей расчетами FPV-дронов происходит в круглосуточном режиме.

За сутки в нашей зоне ответственности были обнаружены и уничтожены расчетами FPV-дронов 12 пикапов противника, — рассказал командир батальона.

Подбитая автомобильная техника активно использовалась украинскими подразделениями для транспортировки личного состава, боеприпасов и материальных средств. Систематические удары по транспорту и местам скопления сил противника лишают ВСУ возможности сформировать полноценную оборону. По словам Велеса, отсутствие у противника резервов напрямую облегчает задачи российским штурмовым группам.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы и операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили узел обороны ВСУ и пункты управления беспилотной авиацией в Запорожской области. Во время разведки были выявлены укрытия, огневые позиции и места размещения личного состава, после чего координаты передали операторам FPV-дронов.