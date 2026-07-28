Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 10:18

Российские «птички» оставили ВСУ без автопарка

Российские дроны уничтожили 12 пикапов ВСУ за сутки в Сумской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки уничтожили 12 пикапов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона БПЛА с позывным Велес. По словам офицера, обнаружение и поражение целей расчетами FPV-дронов происходит в круглосуточном режиме.

За сутки в нашей зоне ответственности были обнаружены и уничтожены расчетами FPV-дронов 12 пикапов противника, — рассказал командир батальона.

Подбитая автомобильная техника активно использовалась украинскими подразделениями для транспортировки личного состава, боеприпасов и материальных средств. Систематические удары по транспорту и местам скопления сил противника лишают ВСУ возможности сформировать полноценную оборону. По словам Велеса, отсутствие у противника резервов напрямую облегчает задачи российским штурмовым группам.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы и операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили узел обороны ВСУ и пункты управления беспилотной авиацией в Запорожской области. Во время разведки были выявлены укрытия, огневые позиции и места размещения личного состава, после чего координаты передали операторам FPV-дронов.

Европа
СВО
Украина
Сумская область
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обстановка в Крыму 28 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Бывший премьер Молдавии выступил против решений нового правительства
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в преддверии 1 Сентября
Полиция разыскивает хулигана, выбросившего бутылку из окна на девушку
Раскрыта причина госпитализации посещавших кафе в Коми спортсменов
Суд в Ростове-на-Дону начнет слушать дело полковника ВСУ Дзяния 17 августа
В Москву прибыла военная делегация из африканской страны
Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Днем Крещения Руси
Названы ключевые факторы развития экономики Казахстана
Троих братьев-убийц поймали спустя 27 лет после расправы над подростком
Патрушев рассказал о возможностях российских судостроителей
Волонтерил и растлевал: тренеру-педофилу дали 19 лет колонии
Спасатели раскрыли судьбу кошки, которую альпинисты взяли на Эльбрус
Массированный налет ВСУ на Москву 28 июля: пытались ударить по Wildberries?
Дачникам рассказали, какие сидераты сеять на грядки в августе
Путин и Алиев отметили конструктивный характер связей двух стран
Маркетолог объяснил подъем популярности ресейла одежды
Политик зачитал во время выступления в парламенте подсказку от ИИ
Путин и Алиев обсудили международную повестку
Раскрыта причина протеста молдавской оппозиции в Кишиневе
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.