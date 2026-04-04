04 апреля 2026 в 09:52

Обострение на Ближнем Востоке обнажило главную уязвимость Европы

Профессор Бессель: конфликт вокруг Ирана обнажил газовую уязвимость Евросоюза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к резкому дефициту энергоресурсов и росту биржевых цен на газ в Европе на 59%, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора университета нефти и газа имени Губкина Валерия Бесселя. Блокада Ормузского пролива фактически парализовала поставки СПГ из Катара, в результате стоимость топлива в марте впервые с начала 2023 года превысила отметку в $600 (47 838 рублей) за тысячу кубометров.

Европейский союз оказался в критической зависимости от внешних поставщиков, таких как США и Норвегия, при полном отсутствии собственных резервов. Катар, обеспечивавший ранее более 8% закупок региона, приостановил производство из-за повреждения инфраструктуры и рисков судоходства.

Европе неоткуда восполнять запасы газа. В самой Европе газа нет, — констатировал Бессель.

Россия в текущем рейтинге поставщиков сместилась на четвертое место, в то время как глобальный рынок продемонстрировал отсутствие всякого профицита сырья. Четыре недели активных боевых действий и удары США по Ирану подорвали стабильность энергетической системы мирового масштаба. Эксперты подчеркивают, что уязвимость логистических маршрутов в Персидском заливе делает энергетическую безопасность Европы крайне призрачной.

Ранее сообщалось, что ЕС передумал рассматривать полный запрет на импорт нефти из России. По словам итальянских аналитиков, причиной стал хаос в Персидском заливе на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

