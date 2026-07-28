Врач назвала ранние признаки обезвоживания, которые часто не замечают Врач Уланкина: внезапный голод вскоре после еды указывает на обезвоживание

Внезапное чувство голода вскоре после еды может указывать на обезвоживание организма, а не на нехватку пищи, заявила NEWS.ru врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. По ее словам, недостаток жидкости часто развивается незаметно и долго остается без внимания.

Недостаток жидкости в организме редко начинается резко. Часто он развивается постепенно и долго остается незамеченным. Человек может ощущать легкую слабость, снижение работоспособности или общее недомогание, не связывая это с питьевым режимом. При этом выраженная жажда появляется, когда тело утратило около 1–2% воды от своей массы. До этого момента признаки остаются размытыми, хотя клетки испытывают дефицит влаги. Одним из самых ранних сигналов становится упадок сил без очевидной причины. Может появляться головная боль, которую часто принимают за реакцию на погоду. Есть и менее очевидные проявления. Например, внезапное чувство голода вскоре после приема пищи порой оказывается замаскированной жаждой, — сказала Уланкина.

Она добавила, что нехватка жидкости отражается и на умственной деятельности — даже обезвоживание легкой степени способно ухудшать концентрацию внимания. Самым очевидным маркером врач назвала количество и цвет мочи. По словам специалиста, светлый оттенок говорит о достаточном потреблении жидкости, тогда как темный и насыщенный указывает на то, что организму требуется дополнительная вода.

Ранее ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Ангелина Казанцева предупредила, что внезапная потеря зрения может быть серьезным симптомом инсульта. По ее словам, при таком состоянии необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.