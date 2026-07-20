Врач перечислила ужасающие последствия внезапного ухудшения зрения

Внезапное выпадение части изображения или поля зрения может быть грозным предвестником инсульта, заявила NEWS.ru ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Ангелина Казанцева. По ее словам, такое состояние требует немедленной госпитализации.

Внезапное ухудшение зрения — это не просто дискомфорт. Иногда такое состояние не терпит ни минуты промедления. Оно здесь равносильно потере времени, а иногда и жизни. Если у вас возникает ощущение, что перед одним глазом опустилась плотная, непрозрачная завеса, которая не пропускает свет, — это не просто усталость. С медицинской точки зрения этот симптом с высокой вероятностью указывает на отслойку сетчатки. Если вы перестали видеть предметы слева или справа или у вас «выпал» кусок изображения из центра — это симптом ишемической атаки или инсульта в затылочной доле мозга, — пояснила Казанцева.

По ее словам, не менее тревожным признаком служат внезапные вспышки молний или искры в боковых полях зрения, а также обильный «ливень» из черных мушек и паутинок. Она пояснила, что такая картина типична для разрыва стекловидного тела или сетчатки, когда отслаивающаяся структура механически раздражает оболочку глаза.

Незамедлительной помощи специалиста требует и внезапное двоение или появление радужных кругов. Если вы смотрите на один предмет, а видите два, или вокруг источников света появляются радужные ореолы — это не дефект оптики, а неврологическая или гидродинамическая катастрофа. Она может быть признаком микроинсульта, аневризмы сосудов головного мозга, сахарного диабета или рассеянного склероза, — заключила Казанцева.

Ранее офтальмолог Игорь Азнаурян заявил, что детям можно начинать пользоваться контактными линзами с 8–10 лет. По его словам, в отдельных случаях по медицинским показаниям возможен более ранний старт — под строгим контролем родителей.