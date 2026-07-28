Юрист раскрыл фактор, влияющий на судебный раздел имущества супругов

При разделе имущества в процессе развода суд может передать большую долю тому супругу, с которым остаются дети, заявил в беседе с 360.ru юрист по семейным делам Андрей Дмитриев. При этом, по его словам, нет четко установленного правила о том, какую именно часть должен получать последний из них, в каждом случае вопрос может решаться в индивидуальном порядке.

Если есть двое, трое или больше общих несовершеннолетних детей, судья имеет право большую долю передать супругу, с которым они остаются, — подчеркнул Дмитриев.

Ранее экономист Юлиан Овечкин заявил, что покупка квартиры в ипотеку может обернуться затяжным конфликтом при разводе, если сразу не определить статус имущества. По его словам, юридическая фиксация долей и брачный договор на старте покупки жилья спасают семьи от многолетних тяжб и финансовых потерь после расставания.