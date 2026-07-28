Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 10:19

Юрист раскрыл фактор, влияющий на судебный раздел имущества супругов

Юрист Дмитриев: суд вправе передать большую долю имущества супругу с детьми

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

При разделе имущества в процессе развода суд может передать большую долю тому супругу, с которым остаются дети, заявил в беседе с 360.ru юрист по семейным делам Андрей Дмитриев. При этом, по его словам, нет четко установленного правила о том, какую именно часть должен получать последний из них, в каждом случае вопрос может решаться в индивидуальном порядке.

Если есть двое, трое или больше общих несовершеннолетних детей, судья имеет право большую долю передать супругу, с которым они остаются, — подчеркнул Дмитриев.

Ранее экономист Юлиан Овечкин заявил, что покупка квартиры в ипотеку может обернуться затяжным конфликтом при разводе, если сразу не определить статус имущества. По его словам, юридическая фиксация долей и брачный договор на старте покупки жилья спасают семьи от многолетних тяжб и финансовых потерь после расставания.

Общество
юристы
суды
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян попытался боем украсть вино из магазина
Появились кадры мощного землетрясения в Японии
В Японии объявили экстренную тревогу после нового землетрясения
Обстановка в Крыму 28 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Бывший премьер Молдавии выступил против решений нового правительства
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в преддверии 1 Сентября
Полиция разыскивает хулигана, сбросившего бутылку из окна на девушку
Раскрыта причина госпитализации посещавших кафе в Коми спортсменов
Названа дата закрытого слушания по делу полковника ВСУ Дзяния
В Москву прибыла военная делегация из африканской страны
Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Днем Крещения Руси
Названы ключевые факторы развития экономики Казахстана
Троих братьев-убийц поймали спустя 27 лет после расправы над подростком
Патрушев рассказал о возможностях российских судостроителей
Волонтерил и растлевал: тренеру-педофилу дали 19 лет колонии
Спасатели раскрыли судьбу кошки, которую альпинисты взяли на Эльбрус
Массированный налет ВСУ на Москву 28 июля: пытались ударить по Wildberries?
Дачникам рассказали, какие сидераты сеять на грядки в августе
Путин и Алиев отметили конструктивный характер связей двух стран
Маркетолог объяснил подъем популярности ресейла одежды
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.