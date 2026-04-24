Почти 50 млн европейцев не могут платить за электричество

Почти 10% жителей Евросоюза, а именно около 42 млн человек, не могут оплачивать счета за электроэнергию, заявила замглавы Еврокомиссии Тереза Рибера на Дельфийском форуме. Трансляцию мероприятия вела пресс-служба ЕК. Рибера вновь призвала наращивать инвестиции в альтернативную энергетику, чтобы справиться с кризисом в ЕС.

Энергетическая бедность — это наша реальность. Сейчас 42 млн жителей ЕС не могут оплачивать счета за электричество, — сообщила она.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ряд точечных мер поддержки стран ЕС в условиях кризиса. При этом она отметила, что государства Союза не должны закупать у России СПГ.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз понес дополнительные расходы в размере €25 млрд (2,1 трлн рублей) из-за роста цен на энергоносители. Она указала, что скачок был связан с военной операцией США и Израиля против Ирана.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил обеспокоенность тем, как ЕС будет рассчитываться за российский газ в условиях санкций. Он подчеркнул, что потребность Европы в этом ресурсе остается высокой.