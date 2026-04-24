Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 19:37

Почти 50 млн европейцев не могут платить за электричество

ЕК: почти 42 млн жителей ЕС не могут платить за электроэнергию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Почти 10% жителей Евросоюза, а именно около 42 млн человек, не могут оплачивать счета за электроэнергию, заявила замглавы Еврокомиссии Тереза Рибера на Дельфийском форуме. Трансляцию мероприятия вела пресс-служба ЕК. Рибера вновь призвала наращивать инвестиции в альтернативную энергетику, чтобы справиться с кризисом в ЕС.

Энергетическая бедность — это наша реальность. Сейчас 42 млн жителей ЕС не могут оплачивать счета за электричество, — сообщила она.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ряд точечных мер поддержки стран ЕС в условиях кризиса. При этом она отметила, что государства Союза не должны закупать у России СПГ.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз понес дополнительные расходы в размере €25 млрд (2,1 трлн рублей) из-за роста цен на энергоносители. Она указала, что скачок был связан с военной операцией США и Израиля против Ирана.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил обеспокоенность тем, как ЕС будет рассчитываться за российский газ в условиях санкций. Он подчеркнул, что потребность Европы в этом ресурсе остается высокой.

Европа
Еврокомиссия
Урсула фон дер Ляйен
Евросоюз
Глава МИД Ирана прилетел в Пакистан
20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал
В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта
Силовики заявили о тысячах иностранных наемников на Украине
Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана
В ЕС усилились споры о будущем Украины
В Сумах прогремел взрыв в связи с воздушной тревогой
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области
В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы
Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти
Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой
«Слабых бьют»: Лавров о необходимости развивать ИИ в России
Четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР
Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства
«Взорвется»: Лавров о мине замедленного действия на Ближнем Востоке
«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
Лавров обвинил ЕС в расизме из-за слов о «красных линиях»
Лепнина с фасада дома в Петербурге едва не убила прохожего
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

