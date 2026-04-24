Дмитриев указал на риски для ЕС при оплате российского газа

24 апреля 2026 в 02:30

Дмитриев заявил о проблемах для ЕС при оплате российского газа на фоне санкций

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил обеспокоенность тем, как ЕС будет рассчитываться за российский газ в условиях санкций. На своей странице в соцсети он подчеркнул, что потребность Европы в этом ресурсе остается высокой.

Как отчаявшийся Евросоюз будет платить за газ из России, о котором он скоро будет умолять? — написал Дмитриев.

Ранее глава РФПИ заявил: в ЕС постепенно начинают появляться признаки инстинкта самосохранения. Так он прокомментировал энергетическую инициативу крупнейшего импортера газа в Италии.

До этого стало известно, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к резкому дефициту энергоресурсов и росту биржевых цен на газ в Европе на 59%. Блокада Ормузского пролива парализовала поставки СПГ из Катара, поэтому стоимость топлива в марте впервые с начала 2023 года превысила отметку в $600 (47 838 рублей) за тысячу кубометров.

Кроме того, ЕС передумал рассматривать полный запрет на импорт нефти из России. По словам итальянских аналитиков, причиной стал хаос в Персидском заливе на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

