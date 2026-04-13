В Евросоюзе постепенно начинают появляться признаки инстинкта самосохранения, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X. Так он прокомментировал энергетическую инициативу крупнейшего импортера газа в Италии.

Инстинкт самосохранения постепенно просыпается даже в ЕС, — написал он.

Ранее крупнейший импортер газа в Италии предложил отложить введение запрета ЕС на поставки российского СПГ. Цель инициативы — смягчить последствия возможного закрытия Ормузского пролива.

До этого глава победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не откажется от закупки российской нефти. По его словам, страна действительно серьезно зависит от РФ в энергетической сфере. Он также выразил надежду на снятие антироссийских санкций ЕС после завершения украинского конфликта.

До этого стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа на данный момент еще не продлила послабление санкций против российской нефти, которые истекли в субботу. При этом отмечается, что источники были уверены в неизбежности такого решения.