Лидер победившей в Венгрии «Тисы» поставил точку в вопросе российской нефти

Венгрия не откажется от закупки российской нефти, заявил глава победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр на пресс-конференции, которую транслировал телеканал RTL. По его словам, страна действительно серьезно зависит от РФ в энергетической сфере.
Политик также выразил надежду на снятие антироссийских санкций ЕС после завершения украинского конфликта. Он подчеркнул, что Будапешт заинтересован в выстраивании прагматичных взаимоотношений с Россией.
Ранее Мадьяр заявил, что новой власти Венгрии в любом случае придется сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам венгерского политика, географическое положение и энергетическая зависимость Венгрии от РФ никуда не денутся.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем заявил, что Россия будет вести диалог с новыми властями Венгрии. По его словам, прагматичные контакты будут полезны для обеих стран. При этом он подчеркнул, что Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах, так как республика считается недружественной для России страной.