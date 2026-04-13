Лидер победившей в Венгрии «Тисы» поставил точку в вопросе российской нефти Мадьяр: Венгрия не откажется от закупок российской нефти

Венгрия не откажется от закупки российской нефти, заявил глава победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр на пресс-конференции, которую транслировал телеканал RTL. По его словам, страна действительно серьезно зависит от РФ в энергетической сфере.

Политик также выразил надежду на снятие антироссийских санкций ЕС после завершения украинского конфликта. Он подчеркнул, что Будапешт заинтересован в выстраивании прагматичных взаимоотношений с Россией.

Ранее Мадьяр заявил, что новой власти Венгрии в любом случае придется сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам венгерского политика, географическое положение и энергетическая зависимость Венгрии от РФ никуда не денутся.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем заявил, что Россия будет вести диалог с новыми властями Венгрии. По его словам, прагматичные контакты будут полезны для обеих стран. При этом он подчеркнул, что Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах, так как республика считается недружественной для России страной.