Песков поставил точку в вопросе о поздравлении Мадьяра с победой в Венгрии

Песков поставил точку в вопросе о поздравлении Мадьяра с победой в Венгрии Песков: Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Кремль не будет поздравлять лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву. Он отметил, что республика считается недружественной для России страной.

Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас, — отметил Песков.

Представитель Кремля на вопрос, значит ли отказ поздравлять Мадьяра, что Москва дружила исключительно с премьером Виктором Орбаном, ответил, что с ним российская сторона лишь вела диалог.

Ранее Песков заявил, что Россия будет вести диалог с новыми властями Венгрии. По его словам, прагматичные контакты будут полезны для обеих стран.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян между тем поздравил Мадьяра и народ Венгрии с победой на выборах. Он отметил, что итоги голосования отражают волю граждан и их представление о будущем страны.