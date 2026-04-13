13 апреля 2026 в 14:50

«Сыграл на опережение»: Пашинян решил судьбу венгров в поздравлении Мадьяру

Пашинян поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии до подведения итогов

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра и народ Венгрии с победой на выборах. В соцсети Х он отметил, что итоги голосования отражают волю граждан и их представление о будущем страны.

Мои сердечные поздравления Петеру Мадьяру и венгерскому народу по случаю победы на выборах в Венгрии. Эти демократические выборы отражают волю венгерского народа и видение будущего страны, — написал Пашинян.

«Тиса» побеждает по результатам подсчета 98,9% голосов. Она набрала 69,35% и получила 138 мандатов для конституционного большинства. «Фидес» во главе с премьером Виктором Орбаном получила 27,64% и 55 мандатов.

Ранее Мадьяр заявил, что новой власти Венгрии в любом случае придется сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что географическое положение и энергетическая зависимость Венгрии от России никуда не денутся.

Представитель Кремля после слов Мадьяра сообщил, что Россия намерена вести диалог с новыми властями в Будапеште. Он отметил, что прагматичные контакты будут полезны для обеих стран.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрослых российских пловцов допустили до соревнований с флагом и гимном
Появилась новая версия исчезновения героя СВО
Экс-сенатору потребовали срок по делу о покушении на убийство
«Дальше некуда»: Песков оценил дальнейшее ухудшение отношений России с ЕС
Давление украинцев, позорные санкции, отказ Винер: как живет Алина Кабаева
Стало известно, почему некоторые люди так любят читать страшные новости
Песков поставил точку в вопросе о поздравлении Мадьяра с победой в Венгрии
Захарова высказалась о попытках Запада отрицать геноцид советского народа
Meta создает ИИ-двойника Цукерберга
Адвокат ответил, что может грозить сделавшей кальян на куличе москвичке
Силы ПВО предотвратили налет БПЛА на российский регион
В Госдуме напомнили о повышении выплат для миллионов россиян
ВС России ликвидировали высокопоставленного офицера Госпогранслужбы Украины
Россиян предупредили о расслоении рынка вакансий
Омичам рассказали, грозит ли региону затопление
Пропавшего неделю назад журналиста нашли мертвым в реке
Раскрыта новая цель Израиля после Ирана
Родителям дали советы, как эффективно уберечь детей от клещей
«Сыграл на опережение»: Пашинян решил судьбу венгров в поздравлении Мадьяру
Путин назначил ответственных за устранения последствий паводка
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

