«Сыграл на опережение»: Пашинян решил судьбу венгров в поздравлении Мадьяру Пашинян поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии до подведения итогов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра и народ Венгрии с победой на выборах. В соцсети Х он отметил, что итоги голосования отражают волю граждан и их представление о будущем страны.

Мои сердечные поздравления Петеру Мадьяру и венгерскому народу по случаю победы на выборах в Венгрии. Эти демократические выборы отражают волю венгерского народа и видение будущего страны, — написал Пашинян.

«Тиса» побеждает по результатам подсчета 98,9% голосов. Она набрала 69,35% и получила 138 мандатов для конституционного большинства. «Фидес» во главе с премьером Виктором Орбаном получила 27,64% и 55 мандатов.

Ранее Мадьяр заявил, что новой власти Венгрии в любом случае придется сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что географическое положение и энергетическая зависимость Венгрии от России никуда не денутся.

Представитель Кремля после слов Мадьяра сообщил, что Россия намерена вести диалог с новыми властями в Будапеште. Он отметил, что прагматичные контакты будут полезны для обеих стран.