ЦИК Венгрии огласила результаты подсчета почти 99% голосов

Партия «Тиса» побеждает по результатам подсчета 98,9% голосов, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Венгрии. Она набрала 69,35% и получила 138 мандатов для конституционного большинства.

«Фидес» во главе с премьером Виктором Орбаном получила 27,64% и 55 мандатов, «Наша родина» — 3,02% и шесть мандатов. Демократическая коалиция не прошла в парламент с 1,16%. «Партия двухвостой собаки» также не получила мандатов, ее результат составил 0,82%.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр потребовал немедленной отставки президента страны Тамаша Шуйока. На митинге в Будапеште он также призвал поступить аналогичным образом с другими высокопоставленными политиками, назначенными при Орбане.

Кроме того, Мадьяр заявил, что новой власти Венгрии в любом случае придется сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что географическое положение и энергетическая зависимость Венгрии от России никуда не денутся.