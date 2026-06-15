Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 09:55

В Мексике нашли мертвой 19-летнюю футболистку

В Мексике обнаружили мертвой 19-летнюю вратаря Исабель Акосту Эрнандес

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В мексиканском городе Масатлан (штат Синалоа) была обнаружена погибшей 19-летняя вратарь Исабель Акоста Эрнандес, которую местные СМИ называли восходящей звездой женского футбола, передает Need To Know. Тело спортсменки было найдено 9 июня в ее доме без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть.

По информации издания, следов насилия или сопротивления в доме не найдено, следствие продолжается. Причины смерти пока неизвестны.

Эрнандес играла за клуб Mazatlán и незадолго до трагедии перешла в Obson Dynamo, где помимо выступлений также тренировала молодых футболисток. В команде ее высоко ценили как талантливую спортсменку.

Ранее сообщалось, что в Мексике возле тренировочной базы сборной Ирана на чемпионате мира по футболу было обнаружено тело человека. Труп был завернут в черный мешок и находился в стадии разложения. На теле были обнаружены следы насилия.

До этого на стадионе «Ацтека» в ходе матча открытия чемпионата мира по футболу 2026 между сборными Мексики и ЮАР скончался немецкий болельщик. Ему был 81 год.

Мир
Мексика
смерти
спортсменки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог оценил вероятность подписания мирной сделки США и Ирана
«Какая-то ошибка»: Михалков отказался решать проблемы российского кино
Финэксперт спрогнозировал, как изменится ключевая ставка в ближайшее время
Баня загорелась в поместье беглого украинского олигарха на Рублевке
Самая богатая женщина Австралии вложила в компанию Маска космическую сумму
Жительница Архангельской области избивала четырехлетнюю дочь семь месяцев
Сделка между Ираном и США спровоцировала рост биткоина
«Месячная норма осадков»: москвичам пообещали мокрую и холодную неделю
Пожары охватили тысячи гектаров леса в российских регионах
Раскрыты «безопасные» планы ЦАХАЛ на Ливан, Сирию и сектор Газа
В Мексике нашли мертвой 19-летнюю футболистку
Мигрант притворился работником отеля и изнасиловал трех туристок
ФСБ пресекла хищение акций российских компаний на семь миллиардов рублей
Альпинистка погибла страшной смертью на второй по высоте вершине мира
«Пружина сжата»: жители Константиновки пришли на помощь российским бойцам
Дмитриев обвинил западные СМИ в попытках скрыть правду
«Мы переломили»: комбат о состоянии ВСУ после успехов в Константиновке
«Блокированы»: Пушилин рассказал, что происходит в Константиновке
В Сочи парализовало международный аэропорт
Российские бойцы отучили ВСУ запускать по пять гексакоптеров одновременно
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.