В Мексике нашли мертвой 19-летнюю футболистку

В мексиканском городе Масатлан (штат Синалоа) была обнаружена погибшей 19-летняя вратарь Исабель Акоста Эрнандес, которую местные СМИ называли восходящей звездой женского футбола, передает Need To Know. Тело спортсменки было найдено 9 июня в ее доме без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть.

По информации издания, следов насилия или сопротивления в доме не найдено, следствие продолжается. Причины смерти пока неизвестны.

Эрнандес играла за клуб Mazatlán и незадолго до трагедии перешла в Obson Dynamo, где помимо выступлений также тренировала молодых футболисток. В команде ее высоко ценили как талантливую спортсменку.

Ранее сообщалось, что в Мексике возле тренировочной базы сборной Ирана на чемпионате мира по футболу было обнаружено тело человека. Труп был завернут в черный мешок и находился в стадии разложения. На теле были обнаружены следы насилия.

До этого на стадионе «Ацтека» в ходе матча открытия чемпионата мира по футболу 2026 между сборными Мексики и ЮАР скончался немецкий болельщик. Ему был 81 год.