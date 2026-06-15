Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 09:29

Россияне начали массово закупаться MacBook и iPhone

В России выросли продажи бюджетных iPhone и MacBook

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

За последние два месяца бюджетные ноутбуки MacBook Neo и смартфоны iPhone e-серии значительно выросли в популярности на российском рынке, передает «Коммерсант». Таким образом, доля ноутбуков составила 14%, а смартфонов — 34% от всех проданных устройств компании Apple.

Средняя стоимость MacBook Neo составила 58 тыс.рублей, а iPhone 17e продавался за 64 тыс. рублей. Благодаря укреплению рубля, стабилизации логистических цепочек и усилению конкуренции на рынке, цены на некоторые новые устройства снизились по сравнению с предыдущими моделями.

В первом квартале 2026 года Apple потеряла часть своей доли на российском рынке смартфонов. В штучном выражении ее доля снизилась с 9,9% до 9,6%, а в денежном — с 34,5% до 32,1%. По мнению эксперта на рынке электроники, причиной этой тенденции стало усиление конкуренции со стороны китайских производителей в среднем и высоком ценовых сегментах. Однако в премиальном сегменте продукции Apple удалось сохранить лидирующие позиции.

Ранее владельцы iPhone столкнулись с проблемами после обновления до версии iOS 26.5: батареи устройств стали садиться гораздо быстрее, время зарядки увеличилось, а телефоны начали сильнее греться. На более старых моделях, например, iPhone 13, также фиксировались проблемы с камерой и снижением громкости во время разговора.

Общество
россияне
Apple
техника
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Какая-то ошибка»: Михалков отказался решать проблемы российского кино
Финэксперт спрогнозировал, как изменится ключевая ставка в ближайшее время
Баня загорелась в поместье беглого украинского олигарха на Рублевке
WSJ: богатейшая женщина Австралии вложила в SpaceX свыше $1 млрд
Жительница Архангельской области избивала четырехлетнюю дочь семь месяцев
Сделка между Ираном и США спровоцировала рост биткоина
«Месячная норма осадков»: москвичам пообещали мокрую и холодную неделю
Пожары охватили тысячи гектаров леса в российских регионах
Раскрыты «безопасные» планы ЦАХАЛ на Ливан, Сирию и сектор Газа
В Мексике нашли мертвой 19-летнюю футболистку
Мигрант притворился работником отеля и изнасиловал трех туристок
ФСБ пресекла хищение акций российских компаний на семь миллиардов рублей
Альпинистка погибла страшной смертью на второй по высоте вершине мира
«Пружина сжата»: жители Константиновки пришли на помощь российским бойцам
Дмитриев обвинил западные СМИ в попытках скрыть правду
«Мы переломили»: комбат о состоянии ВСУ после успехов в Константиновке
«Блокированы»: Пушилин рассказал, что происходит в Константиновке
В Сочи парализовало международный аэропорт
Российские бойцы отучили ВСУ запускать по пять гексакоптеров одновременно
Россиянам рассказали о числе коротких рабочих недель до конца 2026 года
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.