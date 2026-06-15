Россияне начали массово закупаться MacBook и iPhone

За последние два месяца бюджетные ноутбуки MacBook Neo и смартфоны iPhone e-серии значительно выросли в популярности на российском рынке, передает «Коммерсант». Таким образом, доля ноутбуков составила 14%, а смартфонов — 34% от всех проданных устройств компании Apple.

Средняя стоимость MacBook Neo составила 58 тыс.рублей, а iPhone 17e продавался за 64 тыс. рублей. Благодаря укреплению рубля, стабилизации логистических цепочек и усилению конкуренции на рынке, цены на некоторые новые устройства снизились по сравнению с предыдущими моделями.

В первом квартале 2026 года Apple потеряла часть своей доли на российском рынке смартфонов. В штучном выражении ее доля снизилась с 9,9% до 9,6%, а в денежном — с 34,5% до 32,1%. По мнению эксперта на рынке электроники, причиной этой тенденции стало усиление конкуренции со стороны китайских производителей в среднем и высоком ценовых сегментах. Однако в премиальном сегменте продукции Apple удалось сохранить лидирующие позиции.

Ранее владельцы iPhone столкнулись с проблемами после обновления до версии iOS 26.5: батареи устройств стали садиться гораздо быстрее, время зарядки увеличилось, а телефоны начали сильнее греться. На более старых моделях, например, iPhone 13, также фиксировались проблемы с камерой и снижением громкости во время разговора.