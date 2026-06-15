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15 июня 2026 в 09:36

Россиянам рассказали о числе коротких рабочих недель до конца 2026 года

Россиян ждут дополнительные дни отдыха в ноябре и декабре 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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До конца 2026 года россиян при пятидневном графике ждут еще две сокращенные рабочие недели, согласно утвержденному производственному календарю. Первая из них наступит в ноябре благодаря празднованию Дня народного единства, который в этом году выпадает на среду.

Вторая короткая неделя ожидает россиян в самом конце декабря перед новогодними праздниками. Этот рабочий период продлится всего три дня — с 28 по 30 число включительно. Предыдущая укороченная рабочая неделя в стране была в июне перед празднованием Дня России.

До этого заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что многодетных родителей стоит перевести на гибкий график работы в период летних каникул. По его словам, такую норму необходимо закрепить в трудовом законодательстве.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что День знаний, который отмечается 1 сентября, следует сделать нерабочим днем. По его мнению, это позволит родителям не отпрашиваться с работы, чтобы сопровождать детей на школьные линейки.

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