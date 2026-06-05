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05 июня 2026 в 05:52

Многодетным родителям предложили послабления в графике работы

Член ОП Гриб призвал перевести многодетных родителей на гибкий график работы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многодетных родителей стоит перевести на гибкий график работы в период летних каникул, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его словам, такую норму необходимо закрепить в трудовом законодательстве.

Обязательно стоит закрепить за родителями право на гибкий график работы летом. В первую очередь, это стоит делать однозначно для многодетных семей. Я предлагаю эту норму закрепить законодательно, — обозначил Гриб.

Он пояснил, что школы и детские сады на лето закрываются, а возможность присмотреть за детьми и оплатить путевки в лагеря есть не у всех семей, не каждый может рассчитывать и на помощь старшего поколения. Получается, что дети иногда предоставлены сами себе, если родители на работе. Гриб призвал не игнорировать этот факт, а последовательно решать проблему.

Ранее депутат фракции КПРФ в Госдуме Алексей Куринный указал, что в России необходимо возвращать многодетным семьям уплаченный при покупке авто утилизационный сбор. По его словам, партия уже подготовила соответствующий законопроект, который будет внесен на рассмотрение палаты парламента в самое ближайшее время.

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