ФСБ пресекла хищение акций российских компаний на семь миллиардов рублей Силовики задержали руководство компании Mind Money по делу о мошенничестве

Правоохранители пресекли масштабную противоправную деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников, рассказали в Центре общественных связей ФСБ России. Злоумышленники оказались причастны к хищению ценных бумаг крупных российских компаний на сумму более семи миллиардов рублей. Операции проводились в обход действующего антисанкционного законодательства, запрещающего обращение иностранных депозитарных расписок.

Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний, — отмечается в релизе.

Силовики провели обыски в московских и петербургских офисах организации, а также по адресам проживания фигурантов. Оперативники изъяли важные документы, иностранные печати, цифровые носители с криптокошельками и более 100 млн рублей наличными. По решению суда трое ключевых подозреваемых были незамедлительно заключены под стражу.

Ранее ФСБ совместно с другими ведомствами уличила руководителя компании «Экологистика» Рамазана Кочесокова в уклонении от уплаты налогов на сумму 500 млн рублей. По версии следствия, региональный оператор по обращению с отходами в Кабардино-Балкарии в рамках госконтрактов намеренно искажал отчетность для необоснованного занижения платежей.