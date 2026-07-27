Раскрыто, какие данные о России новозеландский шпион слал за границу

Новозеландская разведка хотела получать от задержанного жителя Хабаровска данные о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, заявили в ЦОС ФСБ РФ. Мужчина по собственной инициативе вышел на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии.
Через завербованного агента новозеландская разведка стремилась получить информацию о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами АТР, — отметили в ведомстве.
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