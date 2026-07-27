Стало известно, есть ли риск распространения чумы в России

Стало известно, есть ли риск распространения чумы в России Роспотребнадзор: случаи заболевания чумой не были зарегистрированы в России

Санитарно-эпидемиологическая обстановка по чуме в России остается стабильной, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в МАКСе. Отмечается, что случаев заболевания в стране не зафиксировано.

Случаи заболевания чумой в стране не зарегистрированы более 10 лет. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на территории России насчитывается 11 природных очагов чумы, из которых семь имеют трансграничный характер. Они находятся на сопредельных территориях Казахстана, Монголии, Китая, Азербайджана и Грузии. В 2025 году вспышки чумы произошли в трех очагах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в мире зафиксирована реализация эпидемиологических рисков холеры, и тенденции к их снижению не наблюдается. Ситуация, по ее оценке, начала развиваться на фоне глобальной нестабильности.

До этого в пресс-службе ведомства сообщили, что наибольшее количество укусов клещей зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Также большое количество паразитов наблюдалось в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях и в Крыму.