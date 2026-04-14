Россиянам рассказали, в каких регионах больше всего клещей Роспотребнадзор: наибольшее число клещей зафиксировано в Москве и Петербурге

Наибольшее количество укусов клещей зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает MIR24.TV со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Также большое количество паразитов наблюдается в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях и в Крыму.

Кроме этого, была проведена акарицидная обработка свыше 4,3 тыс. гектаров в 30 регионах России. Для защиты от клещей специалисты порекомендовали использовать специальные средства и репелленты, носить закрытую одежду на природе.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что клещи находят жертв с помощью специальных органов чувств, которые работают как инфракрасный датчик. Он отметил, что таким образом они выявляют теплокровных существ.