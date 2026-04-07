07 апреля 2026 в 14:47

Инфекционист рассказал, как клещи выбирают жертв

Клещи находят жертв с помощью специальных органов чувств, которые работают как инфракрасный датчик, рассказал НСН специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он отметил, что таким образом они выявляют теплокровных существ.

В зоне риска все теплокровные, собаки и кошки тоже могут болеть со смертельным исходом. Надо применять два вида средств: это таблетки животным и отпугивающие спреи людям. Нужно надевать одежду с манжетами на руках и на брюках, а также головной убор, — рассказал Жемчугов.

Инфекционист подчеркнул, что два самых опасных вируса, которые переносят клещи, — боррелиоз и энцефалит. Он посоветовал внимательно осматривать себя, детей и животных после каждой прогулки на природе.

Ранее врач Ольга Малиновская рассказала, что анализы после укуса клеща необходимо сдать через две недели. По ее словам, укус нельзя оставлять без внимания, а при обнаружении паразита на теле его требуется сразу снять.

