Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 12:49

Число эвакуированных из-за потопов в Махачкале достигло 250 человек

Фото: t.me/mchsdagestan*
Подписывайтесь на нас в MAX

Число жителей Махачкалы, эвакуированных из подтопленных домов, достигло 250 человек, сообщил глава города Джамбулат Салавов в Telegram-канале. По его словам, дополнительно подготовлены 69 гостиничных номеров на 149 человек и 46 мест в пунктах временного размещения.

На данный момент эвакуировано 250 человек. Из них 57 человек, в том числе 16 детей, размещены в гостиничных комплексах и пунктах временного размещения. Остальные граждане остались у родственников, — написал мэр.

Салавов рассказал, что откачка воды из домов продолжается в круглосуточном режиме. Также он отметил, что сотрудники МЧС приступят к откачке воды из подстанций — накануне подъезд к объектам перекрывали брошенные автомобили, ведется их эвакуация.

Наводнение в Дагестане произошло после сильных ливней, в регионе нарушена работа инфраструктуры. Наиболее сложная ситуация сложилась в Махачкале. В Дербенте реки вышли из берегов, затопив дороги, а потоки воды на склонах переворачивали автомобили. В Хасавюрте в результате стихии разрушен железнодорожный мост.

Махачкала
потопы
эвакуации
люди
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков подтвердил давление на США по вопросу Украины
Зеленский заявил об ударе в спину от ВПК Украины
Коробка с бомбой под Курском, атака на Москву: как ВСУ атакуют РФ 29 марта
Политэксперта похитили и убили в ЮАР
Массовый налет на поезда, атака «Кинжалами»: удары по Украине 29 марта
«Наши люди ждут»: в Иране раскрыли планы Трампа
Евраев сообщил об экстренных мерах поддержки погорельцев
Уничтоженный иранской ракетой важнейший самолет США попал на фото
«Американцы в огненном котле»: эксперт рассказал о ловушке на острове Харк
Помощник повара засудил торговую сеть из-за скользкого пола и рыбы
Британцев начали массово «паковать» в ОАЭ
Названа самая распространенная мошенническая схема в России
Жесткое столкновение фуры и микроавтобуса обернулось жертвами
ОАЭ нанесли удар по Ирану на полтриллиона долларов
Стало известно, откуда украинские дроны атаковали Усть-Лугу
Иран «похоронил» важнейший для армии США самолет
В Госдуме ответили, как остановить волну фиктивных разводов
Число эвакуированных из-за потопов в Махачкале достигло 250 человек
В США определились с главным преемником Трампа
В Чечне ввели режим ЧС
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.