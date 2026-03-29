Число эвакуированных из-за потопов в Махачкале достигло 250 человек

Число жителей Махачкалы, эвакуированных из подтопленных домов, достигло 250 человек, сообщил глава города Джамбулат Салавов в Telegram-канале. По его словам, дополнительно подготовлены 69 гостиничных номеров на 149 человек и 46 мест в пунктах временного размещения.

На данный момент эвакуировано 250 человек. Из них 57 человек, в том числе 16 детей, размещены в гостиничных комплексах и пунктах временного размещения. Остальные граждане остались у родственников, — написал мэр.

Салавов рассказал, что откачка воды из домов продолжается в круглосуточном режиме. Также он отметил, что сотрудники МЧС приступят к откачке воды из подстанций — накануне подъезд к объектам перекрывали брошенные автомобили, ведется их эвакуация.

Наводнение в Дагестане произошло после сильных ливней, в регионе нарушена работа инфраструктуры. Наиболее сложная ситуация сложилась в Махачкале. В Дербенте реки вышли из берегов, затопив дороги, а потоки воды на склонах переворачивали автомобили. В Хасавюрте в результате стихии разрушен железнодорожный мост.