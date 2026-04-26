Уфимский магазин коллекционных пластинок погрузился в фекалии

Магазин виниловых пластинок в центре Уфы оказался затоплен канализационными стоками из-за гидроудара, общий ущерб превысил 4 млн рублей, передает Telegram-канал Baza. Пострадали также музыкальные инструменты, а площадь затопления составила около 360 квадратных метров.

В нечистотах оказались примерно 500 пластинок, включая коллекционные издания. Это уже второй подобный «потоп» за последние полгода. По словам владельцев, причиной стал засорившийся около 20 дней назад канализационный люк.

Предприниматели попытались решить проблему самостоятельно, но управляющая компания перенаправила их в водоканал, а там заявили, что люк не относится к их зоне ответственности. В итоге давление в системе достигло критического уровня, произошел гидроудар, и стояк прорвало прямо внутри торгового помещения.

