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06 июня 2026 в 06:47

Более 50-ти беспилотников пали под Ленинградской областью

Дрозденко: силы ПВО сбили 55 беспилотников над Ленинградской областью

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Силами противовоздушной обороны над Ленинградской областью уничтожены уже 55 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. По его словам, на данный момент боевая работа продолжается.

Сначала сообщалось о 25 сбитых дронах. Опасность атаки была объявлена в 03:59. Информации о пострадавших и разрушениях на земле на данный момент не поступало. Экстренные службы работают на местах возможных падений обломков.

Также известно, что силы ПВО работают в небе над Москвой. Около часа назад мэр столицы Сергей Собянин проинформировал, что еще три беспилотных летательных аппарата уничтожены в небе над городом. За ночь и утро силами ПВО было сбито в общей сложности девять беспилотников, летевших на Москву.

Ранее, 5 июня, российские силы ПВО сбили 106 украинских беспилотников. БПЛА, в частности, были ликвидированы в акватории Черного моря.

До этого президент РФ Владимир Путин на панельной сессии Петербургского экономического форума заметил, что России необходимо укреплять свою систему противовоздушной обороны на фоне атак Украины на отечественную инфраструктуру. Российский лидер подчеркнул, что Москва непременно будет заниматься этим вопросом.

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