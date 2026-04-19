На Кубани десятки участков ушли под воду из-за разлива реки В Краснодарском крае из-за разлива реки подтопило 40 придомовых территорий

В Краснодарском крае из-за сильных дождей река Убин вышла из берегов и затопила около 40 дворов, сообщили в оперативном штабе региона. По предварительным данным, двух человек пришлось эвакуировать, передает ТАСС.

Из-за проливных дождей 19 апреля разлилась река Убин. В хуторе Бончковском подтоплены СНТ «Урожай» и «Коммунпроект» — пострадали 40 придомовых территорий и два домовладения, где уровень воды достигает 5 см. Постоянных жителей в СНТ нет. К месту постоянной прописки эвакуировали двух человек, — говорится в сообщении.

Чтобы устранить последствия затопления, привлекли 17 человек и пять машин. В Северском районе река Афипс продолжает подниматься в хуторе Водокачка, превышая критические отметки. Вода также поднимается в реках Сочи, Горячего Ключа, Туапсинского, Апшеронского, Белореченского и Крымского районов.

Ранее глава администрации Суздаля Роман Кавинов сообщил, что деревянный пешеходный мост у Спасо-Евфимиева монастыря пострадал из-за таяния снега и дождей, которые привели к подъему воды в реке Каменке. Он заверил, что проблема ожидаема и под контролем.