Эксперт назвала даты необычной рабочей недели в 2027 году

Эксперт Рогалева: в 2027 году россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя

В 2027 году россиян ожидает только одна шестидневная рабочая неделя, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Рогалева. По ее словам, она запланирована на период с 15 по 20 февраля.

Согласно проекту производственного календаря, всего в 2027 году будет одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля, суббота рабочая, — заявила Рогалева.

Рабочая суббота связана с переносом выходного дня на понедельник, 22 февраля, подчеркнула она. При этом официально производственный календарь на 2027 год пока не утвержден правительством и существует в виде проекта.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года российских граждан ожидают три сокращенные рабочие недели, следует из производственного календаря. Первая из них, четырехдневная, выпадает на период с 8 по 11 июня.

Кроме того, адвокат Олег Зернов обратил внимание, что работа в праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере. Норма закреплена в Трудовом кодексе РФ. Это касается как сдельщиков, так и работников на окладе. Если работодатель отказывается оплачивать труд в праздники по двойному тарифу, сотрудник имеет право обратиться в трудовую инспекцию.

