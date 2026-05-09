В России начались длинные майские выходные, которые продлятся с 9 по 11 мая, рассказала РИА Новости доцент Университета имени О. Е. Кутафина Регина Долотина. По ее словам, график отдыха сформирован с учетом переноса праздничных дней.

Особое значение в мае имеет День Победы. В 2026 году он приходится на субботу, поэтому выходные продлятся с учетом переноса: 9 мая — праздничный день, а 10 и 11 мая — дополнительные дни отдыха, — заявила Долотина.

Таким образом, следующая рабочая неделя станет сокращенной. В мае 2026 года в общей сложности предусмотрено 12 выходных и 19 рабочих дней согласно производственному календарю.

Ранее адвокат Олег Зернов обратил внимание, что работа в майские праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере. Норма закреплена в Трудовом кодексе РФ. Юрист уточнил, что правительством России на 2026 год установлены выходные дни с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Сотрудникам, которые будут работать в эти даты, положена двойная ставка. Это касается как сдельщиков, так и работников на окладе. Если работодатель отказывается оплачивать труд в праздники по двойному тарифу, сотрудник имеет право обратиться в трудовую инспекцию.