День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 01:39

В России начались длинные майские выходные

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России начались длинные майские выходные, которые продлятся с 9 по 11 мая, рассказала РИА Новости доцент Университета имени О. Е. Кутафина Регина Долотина. По ее словам, график отдыха сформирован с учетом переноса праздничных дней.

Особое значение в мае имеет День Победы. В 2026 году он приходится на субботу, поэтому выходные продлятся с учетом переноса: 9 мая — праздничный день, а 10 и 11 мая — дополнительные дни отдыха, — заявила Долотина.

Таким образом, следующая рабочая неделя станет сокращенной. В мае 2026 года в общей сложности предусмотрено 12 выходных и 19 рабочих дней согласно производственному календарю.

Ранее адвокат Олег Зернов обратил внимание, что работа в майские праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере. Норма закреплена в Трудовом кодексе РФ. Юрист уточнил, что правительством России на 2026 год установлены выходные дни с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Сотрудникам, которые будут работать в эти даты, положена двойная ставка. Это касается как сдельщиков, так и работников на окладе. Если работодатель отказывается оплачивать труд в праздники по двойному тарифу, сотрудник имеет право обратиться в трудовую инспекцию.

Общество
выходные
май
рабочие
календари
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны подробности вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
ВС РФ сбросили с дронов листовки с важным посланием для ВСУ в День Победы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 мая
Запад призвали срочно начать переговоры с Россией
США атаковали судно наркотеррористов в Тихом океане
Помолвка, война за алименты, потеря популярности: как живет Тимур Родригез
Австралия сократила поддержку Украине
В Венгрии оценили последствия поддержки Зеленского для будущего Европы
МИД РФ ответил ЕС на попытки переписать историю победы в ВОВ
Военнослужащим могут ввести доплаты ко Дню Победы
В России изменился порядок налогообложения банковских вкладов
Трамп назвал условие отправки переговорщиков по Украине в РФ
Историк раскрыл правду о смерти свояка Гитлера
Трамп узаконил пиратство: РФ против каперства, но если что — ответит жестко
Трамп неожиданно высказался о продлении перемирия по Украине
В Ростехе раскрыли, какую часть нужд армии закрывают в зоне СВО
Под Харьковом уничтожили 16 наемников из Колумбии
Проблемы со здоровьем, хайп, песня про квартиру: как живет Лариса Долина
Захарова заявила о попытках «перепрошить» жителей Прибалтики
Зеленский нагадил всем: когда Европа устанет от падений дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
Культура

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.