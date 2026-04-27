Юрист раскрыл, как будет оплачиваться работа в майские праздники Адвокат Зернов: работа в праздник по закону будет оплачиваться в двойном размере

Работа в майские праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов. Соответствующая норма закреплена в Трудовом кодексе РФ.

Как указано в статье 153 Трудового кодекса РФ, работа в выходной или праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, — рассказал Зернов.

Юрист уточнил, что правительством России на 2026 год установлены выходные дни с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Сотрудникам, которые будут работать в эти даты, положена двойная ставка. Это касается как сдельщиков, так и работников на окладе.

Если работодатель отказывается оплачивать труд в праздники по двойному тарифу, сотрудник имеет право обратиться в трудовую инспекцию. Там он может настаивать либо на дополнительном дне отдыха, либо на компенсации.

Ранее сообщалось, что в России началась новая четырехдневная рабочая неделя. Граждане будут работать с понедельника по четверг — с 27 по 30 апреля, свидетельствует производственный календарь. В четверг, 30 апреля, будет предпраздничный день, поэтому он сократится на один час. Затем россияне отпразднуют Праздник весны и труда 1 Мая. В мае граждан ожидает еще одна короткая неделя: понедельник, 11 мая, сделают выходным, поскольку 9 Мая выпадает на субботу и переносится.