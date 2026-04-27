Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 04:38

Юрист раскрыл, как будет оплачиваться работа в майские праздники

Адвокат Зернов: работа в праздник по закону будет оплачиваться в двойном размере

Работа офиса компании Работа офиса компании Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Работа в майские праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов. Соответствующая норма закреплена в Трудовом кодексе РФ.

Как указано в статье 153 Трудового кодекса РФ, работа в выходной или праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, — рассказал Зернов.

Юрист уточнил, что правительством России на 2026 год установлены выходные дни с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Сотрудникам, которые будут работать в эти даты, положена двойная ставка. Это касается как сдельщиков, так и работников на окладе.

Если работодатель отказывается оплачивать труд в праздники по двойному тарифу, сотрудник имеет право обратиться в трудовую инспекцию. Там он может настаивать либо на дополнительном дне отдыха, либо на компенсации.

Ранее сообщалось, что в России началась новая четырехдневная рабочая неделя. Граждане будут работать с понедельника по четверг — с 27 по 30 апреля, свидетельствует производственный календарь. В четверг, 30 апреля, будет предпраздничный день, поэтому он сократится на один час. Затем россияне отпразднуют Праздник весны и труда 1 Мая. В мае граждан ожидает еще одна короткая неделя: понедельник, 11 мая, сделают выходным, поскольку 9 Мая выпадает на субботу и переносится.

Общество
Россия
майские праздники
оплата труда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.