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07 июня 2026 в 08:01

Пожар в эквадорском порту уничтожил более 20 лодок

Два человека пострадали и более 20 лодок сгорели во время пожара в Эквадоре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Более 20 лодок сгорели в эквадорском порту Манта во время пожара, сообщил телеканал Times Now. При этом два человека получили ранения. По данным источников, возгорание началось на одном судне, после чего огонь перекинулся на другие лодки, над портом поднялся черный дым.

Более 20 лодок были уничтожены и по меньшей мере два человека получили ранения в результате крупного пожара, охватившего рыболовный порт, — говорится в сообщении.

Ранее минимум три человека погибли и еще пятеро получили ранения различной степени тяжести в результате мощного взрыва в многоквартирном доме в американском Далласе (штат Техас). По предварительным данным, причиной трагедии послужила утечка бытового газа.

До этого по меньшей мере 10 учениц погибли в результате крупного пожара в общежитии школы в округе Накуру в центральной части Кении. Трагический инцидент произошел ночью, когда все находившиеся в здании школьницы спали. Сотрудники полиции начали официальное расследование всех обстоятельств случившегося.

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