«Праздничная» рабочая неделя стартовала в России

В России началась новая четырехдневная рабочая неделя. Граждане будут работать с понедельника по четверг — с 27 по 30 апреля, свидетельствует производственный календарь.

В четверг, 30 апреля, будет предпраздничный день, поэтому он сократится на один час. Затем россияне отпразднуют Праздник весны и труда 1 мая.

В мае граждан ожидает еще одна короткая неделя: понедельник, 11 мая, сделают выходным, поскольку 9 Мая выпадает на субботу и переносится. Таким образом, на второй майской неделе работать придется всего четыре дня — с 12 по 15 мая.

Ранее сообщалось, что около 65% россиян в майские праздники тратят больше, чем в обычные дни. Как следует из результатов опроса, средний бюджет на этот период составляет 32,3 тыс. рублей. Основной статьей расходов 49% респондентов назвали поездки и путешествия, 20% — рестораны, кафе, застолья и подарки. Далее следуют затраты на пикники и отдых на природе (12%), стройматериалы и ремонт дома или дачи (10%), а также развлечения и досуг (7%).

До этого доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов отметил, что погода на майские праздники в европейской части России может улучшиться, однако летнего тепла ждать пока рано. Он добавил, что на данный момент сложно составить прогноз из-за нестабильного состояния атмосферы.