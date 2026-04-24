Ученый рассказал о погоде на майские праздники в России Фенолог Любов предупредил, что лето в начале мая в России не наступит

Погода на майские праздники в европейской части России может улучшиться, однако летнего тепла ждать пока рано, заявил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов. Он отметил, что на данный момент сложно составить прогноз из-за нестабильного состояния атмосферы.

Будет уменьшение облачности, прекращение осадков. Солнце начнет прогревать, а значит, и температура будет расти. Наступит потепление, — отметил ученый.

При этом он подчеркнул, что устойчивого тепла ждать не стоит. По его словам, улучшение погоды может оказаться временным.

Любов уточнил, что потепление не означает стабильного роста температуры с первого мая. Волна похолодания может полностью изменить весь процесс. Она будет слабее апрельской, но все равно заметной, подчеркнул специалист.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что теплая погода вернется в Москву после 28 апреля. По его словам, ожидается потепление до 12–14 градусов тепла.