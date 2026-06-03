Эксперт рассказал, как изменились способы хранения данных у россиян

Пользователи начали чаще хранить данные на цифровых, а не физических носителях, рассказал Hi-Tech Mail руководитель продуктового направления «Облако Mail» Виктор Петрищев. Он отметил, что россияне используют как облачные хранилища, так и черновики в мессенджерах и соцсетях.

На это влияет ряд факторов, например улучшение качества изображений и видео или небольшой объем памяти устройств. На этом фоне растет ценность удобных сервисов для хранения и организации файлов. Люди хотят быть уверены, что их ценные фотографии и документы не потеряются, даже если память телефона придется освободить или он будет утерян, — рассказал Петрищев.

Киберэксперт подчеркнул, что основным удаляемым контентом стали фотографии, скриншоты и дубликаты снимков, мемы и изображения из мессенджеров. По его словам, старые видео и документы удаляют реже.

Ранее технический директор RuStore Артем Анин рассказал, что самыми популярными мобильными приложениями в мире стали сервисы на базе искусственного интеллекта. По его словам, в 2025 году общее число скачиваний таких продуктов удвоилось, достигнув 3,8 млрд.