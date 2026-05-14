Названы самые востребованные мобильные приложения в мире

Самыми популярными мобильными приложениями в мире стали сервисы на базе искусственного интеллекта, заявил NEWS.ru технический директор RuStore Артем Анин. По его словам, в 2025 году общее число скачиваний таких продуктов удвоилось, достигнув 3,8 млрд.

По всему миру 5,78 млрд человек используют мобильные телефоны, что составляет 71% населения планеты. На фоне 142,2 млрд загрузок приложений и игр рынок продолжает расти, но ключевым фактором становится конкуренция за внимание пользователей. Одна из основных тенденций — это рост массового спроса на ИИ-приложения. В 2025 году общее число скачиваний сервисов на базе искусственного интеллекта в мире увеличилось в два раза и достигло 3,8 млрд. Это связано с тем, что пользователи уже привыкли решать повседневные задачи с помощью нейросетей, — пояснил Анин.

Он отметил, что крупные технологические компании активно наращивают инвестиции в разработку собственных продуктов на базе генеративных нейросетей. По его мнению, в 2026 году конкуренция на рынке мобильной разработки будет только расти, а пользователи станут более избирательными. Эксперт добавил, что разработчики смогут сохранить лояльность потребителей, предложив им дополнительную ценность: персонализированные рекомендации, релевантный контент или возможность зарабатывать бонусы.

Ранее в Минпромторге России сообщили, что смартфоны Apple, Samsung и ряда других брендов останутся в списке товаров, разрешенных для ввоза в режиме параллельного импорта. В категории «Электрооборудование» также содержатся телефонные аппараты таких марок, как Alcatel-Lucent, Asus, Cisco, Google Pixel и Nokia.