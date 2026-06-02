Генерал ФСБ объяснил, почему зарубежные смартфоны опасны для россиян

Западные спецслужбы способны напрямую вторгаться в смартфоны и другие устройства, заявил кандидат юридических наук, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин. По его словам, которые передает ТАСС, ключевые позиции в этой сфере занимают североамериканские компании, а сотрудничество между разведками западных стран налажено очень плотно.

Им принадлежит право на влезть, сломать и так далее. Мы понимаем, что у них есть возможность и прямого вмешательства, в том числе спецслужб. Не обязательно американских, это и британские и другие. Сотрудничество между спецслужбами западных стран налажено очень сильно, — сказал он.

Ранее пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что ведомство раскрыло шпионскую схему, направленную против высокопоставленных чиновников. Иностранные разведки проникали в смартфоны через вредоносное программное обеспечение, используя возможности крупных международных IT-компаний. Таким способом они вели аудио- и видеонаблюдение у электронных устройств и прослушивали разговоры.

Кроме того, в ФСБ предупредили о недопустимости обсуждения секретных данных по мобильникам или в их присутствии. Есть вероятность, что такие беседы перехватят западные разведки, обладающие нужными техническими средствами.

