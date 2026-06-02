Озвучены новые подробности поисков пропавшего в Таиланде ветеринара

Волонтеры в Таиланде разыскивают последнее местонахождение пропавшего ветеринарного врача из Приморья Дарьи Шаньгиной, сообщила ТАСС волонтер и блогер Светлана Шерстобоева. Новой информации о женщине пока нет, на связь она не выходила.

Сейчас мы ищем, где в последнее время жила Дарья в Таиланде и вылетала ли она из страны, стараемся узнать более подробную информацию, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Пхукете при невыясненных обстоятельствах исчезла 43-летняя ветеринар из Приморья. Родственники полагают, что она пала жертвой афериста, который охотился за ее сбережениями. Женщина улетела в Таиланд в апреле, впервые за долгое время взяв отпуск на два месяца. Почти сразу ее начали преследовать неудачи.

Ранее в тайской полиции сообщили, что на пляже Най Янг утонула гражданка РФ. Ее вытащили из воды без сознания. По данным стражей порядка, местный житель заметил в море россиянку и доставил ее на берег до приезда спасателей. Туристку экстренно госпитализировали, но спасти не смогли.